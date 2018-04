Ankara négocierait l’achat de systèmes antichars russes Kornet

Ankara mènerait des consultations avec Moscou au sujet d'une possible livraison de systèmes antichars Kornet à la Turquie, rapporte samedi média turc Yeni Şafak sur son site.

À en croire le journal, les négociations portent également sur l'entretien technique des Kornet, dont l'armée turque est déjà équipée. Ce marché pourrait devenir prioritaire dans la coopération militaire entre les deux pays, indique le média.

Yeni Şafak ajoute que les parties pensent d'ailleurs à conjuguer leurs efforts en vue d'améliorer l'armure des chars turcs. De plus, Ankara envisage d'acquérir en Russie des équipements destinés aux troupes d'infanterie et des véhicules.

© Sputnik. Victor Beltsov La Russie teste son système antichar Kornet

La Russie n'a pas confirmé ces informations pour l'instant.

Les systèmes antichars Kornet permettent à l'opérateur de repérer les blindés ennemis à une distance de 10 km, 24 heures sur 24 et par tous les temps. Le suivi du matériel ennemi est réalisé par plusieurs systèmes: caméras thermiques et de télévision à grand champ et à champ réduit, et télémètre laser.