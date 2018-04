Ambassadeur russe à l’Onu: de nouveaux détails pourraient bouleverser l’affaire Skripal

Les nouveaux détails liés à l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille qui sortent de jour en jour sont en mesure de changer le cours de cette affaire, a déclaré Vassili Nebenzia, ambassadeur russe à l'Onu dans une interview à la chaîne Perviy.

© REUTERS/ Toby Melville Sergueï Skripal aurait repris connaissance, selon des médias

«Il apparaît de plus en plus de nouveaux faits intéressants et des témoignages qui pourraient en un jour bouleverser toute cette affaire», a-t-il indiqué.Qui plus est, l'ambassadeur a mis en doute l'existence même de l'incident de Salisbury.

«Ces derniers temps j'ai même une question qui me tourmente: cet incident est-il réellement survenu?», a-t-il ajouté.

Vendredi, l'hôpital de Salisbury a annoncé que Sergueï Skripal, victime d'une attaque par un agent innervant le 4 mars dernier, est sorti de l'état critique dans lequel il se trouvait depuis lors. Selon Sky News, l'ex-espion russe aurait déjà repris connaissance et serait en mesure de parler.

© REUTERS/ Peter Nicholls Viktoria Skripal annonce sa version de l'empoisonnement de sa famille

La fille de Sergueï Skripal, Ioulia, est sortie quant à elle depuis un certain temps de son état critique et peut s'exprimer. Jeudi, elle avait déjà parlé d'une amélioration de l'état de santé de son père.

Début avril, les chercheurs du laboratoire britannique de Porton Down ont reconnu ne pas être en mesure d'établir le pays d'où provenait l'agent innervant utilisé dans cette tentative d'assassinat.