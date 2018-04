Xi Jinping: la Chine ne plombera jamais l’ordre mondial existant

Lors de la cérémonie d'ouverture du Forum économique asiatique annuel à Boao, le Président chinois Xi Jinping a clarifié les ambitions de son pays sur la scène internationale.

«Quelle que soit l'ampleur du développement de la Chine, nous ne serons jamais une menace pour les autres, nous ne porterons jamais atteinte à l'ordre mondial existant, nous ne chercherons jamais à établir des sphères d'influence», a déclaré le dirigeant chinois.

Selon lui, «la Chine est toujours restée le bâtisseur de la paix dans le monde entier, le défenseur de l'ordre mondial existant et elle a apporté une contribution significative au développement mondial.»

© Sputnik. Alexandr Gushin La Chine veut bousculer la domination du dollar sur le marché pétrolier

Actuellement, la Chine est impliquée dans les tensions commerciales avec les États-Unis. Donald Trump a signé un mémorandum «ciblant l'agression économique de la Chine» et a pris des mesures visant les importations chinoises pour un montant évalué à environ 60 milliards de dollars en vue de mettre un terme à la «concurrence déloyale» de la part de Pékin.

En réponse, le ministère chinois du Commerce a introduit à partir du 2 avril des droits de douane sur 128 produits américains, divisés en deux groupes, dont le premier (fruits frais, vin, éthanol et autres) est taxé à 15%, et le second (porc, aluminium recyclé) à 25%.