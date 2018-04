Des Houthis auraient tiré un missile contre la coalition arabe en Arabie saoudite

Le mouvement houthi Ansar Allah a affirmé avoir tiré un missile balistique Badr-1 contre un camp de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui se trouve dans la province saoudienne de Jizan (sud-ouest), a annoncé mardi la chaîne de télévision Al-Mayadine.

Le commandement de la coalition n'a pas encore commenté cette information.

Les Houthis ont plus d'une fois tiré sur le territoire saoudien, notamment avec des missiles de type Burkan-2H. Ils ont pris plusieurs fois pour cible la capitale du royaume, mais la défense aérienne du pays a réussi à chaque fois à intercepter les missiles qui n'ont jamais fait de victimes.

D'après le commandement de la coalition, la défense antiaérienne saoudienne a abattu 104 missiles balistiques ciblant différentes régions du royaume.

Les Houthis yéménites appartenant au mouvement chiite Ansar Allah sont en conflit avec l'Arabie saoudite, qui soutient les autorités yéménites à travers l'Alliance militaire islamique (AMICT) dans la guerre civile au Yémen.

Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant d'une part les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ex-Président Ali Abdallah Saleh, tué le 4 décembre dernier, et d'autre part les forces gouvernementales et les milices populaires loyales au Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu par la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite.