Le drapeau syrien hissé à Douma, la paix revient dans la Ghouta orientale

Les militaires de l'armée gouvernementale syrienne ont réussi à établir complètement leur contrôle de la ville de Douma, qui restait jusqu'à ce jour le dernier bastion des radicaux dans la Ghouta orientale, a déclaré le chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, le général Youri Evtouchenko.

«Aujourd'hui est un grand événement dans l'histoire de la République arabe syrienne. Le drapeau national hissé le sur le bâtiment… de la ville de Douma a marqué la reprise du contrôle de cette localité et donc de l'ensemble de la Ghouta orientale», a-t-il dit.

Le général a également ajouté que suite à la libération de Douma des radicaux du groupe Jaych al-Islam, la police militaire russe serait déployée dans la ville afin de veiller à la sécurité et au respect de l'ordre lors de la transmission Douma à Damas.

L'évacuation des derniers membres de Jaych al-Islam est en cours à Douma. Viktor Poznikhir , chef adjoint de la direction opérationnelle principale de l'état-major russe, a annoncé que des radicaux avaient d'ores et déjà remis à la partie russe plus de 400 unités d'armes, y compris des mitrailleuses lourdes, des lance-grenades, des fusils de précision et d'assaut.

Au total, plus de 165.000 personnes ont été évacuées de Douma et 250 otages retenus par des combattants en captivité ont été libérés.