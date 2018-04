La police militaire russe se met à l’ouvrage dans la ville syrienne de Douma

Le ministère de la Défense a commenté le déploiement de la police militaire russe dans Douma, dans la Ghouta orientale, en Syrie.

«À partir d'aujourd'hui, les unités de la police militaire des Forces armées de la Fédération de Russie travaillent dans la ville de Douma. Ils sont les garants du respect de l'ordre dans la ville», a annoncé le communiqué ministériel.

Il a été également indiqué que la situation dans Douma revenait à la normale alors que les autorités syriennes ont établi le contrôle sur la ville.

© REUTERS/ Omar Sanadiki La Défense russe annonce l’entrée imminente de sa police militaire dans Douma

Au cours des derniers jours, la situation en Syrie s'est sérieusement tendue. Selon les pays occidentaux, une attaque chimique présumée a eu lieu le 7 avril dans la ville de Douma, près de la capitale syrienne.

La Russie a démenti les informations concernant une bombe au chlore qui aurait été larguée par les forces gouvernementales syriennes. Les militaires russes ont qualifié de fausses les photos de victimes de la prétendue attaque chimique à Douma publiées par les «Casques blancs» sur les réseaux sociaux. Moscou estime que l'objectif de ces «intox» est de protéger les terroristes et de justifier d'éventuelles actions extérieures.

Damas a qualifié les accusations contre l'armée syrienne liées aux armes chimiques d'ennuyeuses et de non convaincantes. La partie syrienne a plus d'une fois souligné que tout son arsenal chimique avait été évacué du pays en 2014 sous le contrôle de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).