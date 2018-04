La Syrie exige que la communauté internationale condamne l'agression de l'Occident

"La Syrie exige que la communauté internationale condamne fermement l'agression contre le pays, qui ne fera que mener à une escalade de la situation actuelle dans le monde et qui met en cause la sécurité internationale", a déclaré dans un communiqué le ministère syrien des Affaires étrangères, cité par l'agence Sana.

© Sputnik . Dmitriy Vinogradov Syrie: Macron et Trump piégés par leurs promesses

Le gouvernement syrien a dénoncé samedi une "agression barbare et brutale" des Occidentaux, après les frappes menées peu avant l'aube par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni contre des bases militaires.

Ces frappes visent à "entraver" la mission de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), qui devait entamer samedi son enquête à Douma sur une attaque chimique présumée, selon Sana. L'agence cite une source au ministère des Affaires étrangères qui accuse les Occidentaux de chercher ainsi à dissimuler "leurs mensonges".

© Sputnik . Natalia Seliverstova Moscou: la frappe contre la Syrie ne sera pas sans conséquences

Les États-Unis , la France et le Royaume-Uni ont mené dans la nuit de vendredi à samedi des frappes coordonnées en Syrie en représailles à l'attaque chimique présumée menée le week-end dernier à Douma, dans l'ex-enclave rebelle de la Ghouta orientale.

Le ministère russe de la Défense a indiqué samedi matin qu'aucun des missiles tirés contre la Syrie n'était entré dans les secteurs de Tartous et de Hmeimim, bases navale et aérienne utilisées par les forces russes et protégées par des systèmes de missiles sol-air.