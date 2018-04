L’état-major syrien révèle le nombre de blessés dans l’attaque occidentale contre la Syrie

Washington, Paris et Londres ont mené dans la nuit de vendredi à samedi une série de frappes contre la Syrie, faisant trois blessés, a rapporté l'état-major syrien.

© Sputnik . Natalia Seliverstova Moscou: la frappe contre la Syrie ne sera pas sans conséquences

Selon le ministère russe de la Défens, les frappes ont eu lieu de 2h42 jusqu'à 4h10 (heure de Paris). La coalition a lancé plus de 100 missiles de croisière et missiles sol-air depuis deux navires américains positionnés dans la mer Rouge.

La Syrie a dénoncé «l'agression barbare et brutale» des Occidentaux.

Le ministère syrien des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale à condamner l'agression contre la Syrie.

Le ministère russe de la Défense a indiqué samedi matin qu'aucun des missiles tirés contre la Syrie n'était entré dans les secteurs de Tartous et de Hmeimim, bases navale et aérienne utilisées par les forces russes et protégées par des systèmes de missiles sol-air.