Poutine: la Russie convoque d’urgence une réunion du CS de l'Onu sur la Syrie

La Russie a annoncé samedi convoquer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'Onu après les frappes menées par les États-Unis et leurs alliés contre le régime de Damas.

«La Russie convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'Onu pour évoquer les actions agressives des États-Unis et de leurs alliés», a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader Le Guide suprême iranien Khamenei qualifie de «criminels» Trump, Macron et May

Vladimir Poutine a déclaré que la Russie condamnait l'attaque en Syrie où les forces militaires russes aident le gouvernement légitime à combattre le terrorisme.

Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont mené dans la nuit de vendredi à samedi des frappes coordonnées en Syrie en représailles à l'attaque chimique présumée menée le week-end dernier à Douma.

Le ministère russe de la Défense a indiqué samedi matin qu'aucun des missiles tirés contre la Syrie n'était entré dans les secteurs de Tartous et de Hmeimim, bases navale et aérienne utilisées par les forces russes et protégées par des systèmes de missiles sol-air.