Washington désigne la condition nécessaire à la relance du dialogue avec la Syrie

Heather Nauert, porte-parole du Département d'État, a désigné la condition nécessaire pour relancer le processus politique en Syrie:

«Si la Syrie déclare toutes les armes chimiques qui n'ont pas été détruites, nous nous engageons à soutenir la relance du processus de négociations de Genève», a-t-elle indiqué.