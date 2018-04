«Moralement inapte à être Président»: l’ex-directeur du FBI s’en prend de nouveau à Trump

Pour la énième fois, l'ancien directeur du FBI limogé en mai dernier a exprimé son hostilité envers le locataire de la Maison-Blanche. Après avoir été qualifié de «menteur congénital» et de «leader immoral», cette fois-ci Donald Trump a été décrit par James Comey comme étant «inapte à être Président».

«Je ne pense pas qu'il soit médicalement incapable d'être Président. Je pense qu'il est moralement inapte à être Président», a déclaré James Comey dans une interview à la chaîne ABC.

Il a également qualifié le Président de «menteur», car, selon lui, Donald Trump ignore constamment les faits. Par exemple, Donald Trump a déclaré qu'il y avait plus de monde à son inauguration qu'à l'inauguration de Barack Obama. «Ce n'est pas vrai», a soutenu James Comey.

«Donc vous pensez que Donald Trump est un menteur?», lui a demandé un journaliste. «Oui, c'est un menteur», a répondu l'ancien chef du FBI.

Ce n'est pas la première fois que James Comey exprime son hostilité à l'encontre du Président américain. Selon le journal The Washington Post, dans ses mémoires M. Comey décrit Donald Trump comme un «menteur congénital» et un «leader immoral» privé d'émotions humaines et seulement conduit par son ego personnel.