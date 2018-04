Kurdes syriens: l’attaque chimique présumée à Douma loin d’être la vraie cause des frappes

Trois partis kurdes syriens condamnent la frappe portée par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni contre la Syrie. Les représentants du Parti de l'union démocratique (PYD), du Conseil national des Kurdes syriens (ENKS) et du Parti démocratique-progressiste kurde révèlent à Sputnik la vraie cause de cette opération militaire.