Contre vents et marées, Alger debout au côté de Damas

Le Président algérien Abdelaziz Bouteflika a adressé, mardi, un télégramme de félicitations à son homologue syrien Bachar el-Assad à l'occasion du 72e anniversaire de l'indépendance de son pays, au cours duquel il a souhaité renforcer les liens fraternels et de coopération entre les deux pays dans tous les domaines, selon le journal El Khabar.

«J'ai l'énorme plaisir, au moment où le peuple syrien fête le 72e anniversaire du jour de sa glorieuse indépendance, de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom propre, mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux, en vous souhaitant une très bonne santé et une plus grande clairvoyance ainsi que pour votre pays, frère, de rétablir la paix et la sécurité et de reprendre le chemin du développement et de la construction», a écrit le chef d'État algérien.

«Et je profite de cette occasion pour vous exprimer tout l'intérêt que nous portons à continuer à développer nos liens de fraternité et de coopération dans tous les domaines, pour le bénéfice de nos deux peuples et de nos deux pays», a souligné Abdelaziz Bouteflika.

L' Algérie a dénoncé les bombardements effectués dans la nuit de vendredi à samedi par les forces armées américaines, françaises et britanniques contre la Syrie . Le Premier ministre du pays, Ahmed Ouyahia, a déploré que cette attaque ait eu lieu au moment où l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) s'apprêtait à entamer une enquête sur l'attaque chimique présumée à Douma. «L'Algérie ne peut que regretter les frappes qui se sont déroulées cette nuit [dans la nuit du 13 au 14, ndlr] en Syrie au moment où toute la communauté internationale attendait plutôt l'envoi d'une commission d'enquête pour évaluer ou vérifier toutes ces informations relatives à l'usage présumé d'armes chimiques que l'Algérie avait dénoncé», a déclaré M.Ouyahia lors d'une conférence de presse.

Tous les ans, la Syrie fête le 17 avril son indépendance et le départ des dernières troupes françaises du pays en 1946, année à laquelle le mandat français délivré par la Société des Nations prenait fin. Ce mardi, le pays célèbre cet anniversaire dans un contexte de victoires de son armée, mais également de frappes de la coalition tripartite dans la nuit de vendredi à samedi.