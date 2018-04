Explosion d'un véhicule piégé au passage du convoi d'un commandant libyen, trois blessés

Un véhicule piégé a explosé près de Benghazi pendant le passage du convoi du chef d'état-major de l'«Armée libyenne nationale» (ALN), qui contrôle l'est de la Libye.

Au moins une personne a été tuée et deux autres blessées mercredi non loin de Benghazi lorsqu'un un véhicule piégé a explosé au passage du convoi d'Abdel Razzak Nadhuri, chef d'état-major de l'«Armée libyenne nationale» (ALN), qui contrôle l'est de la Libye, annoncent les médias qui citent des représentants des forces de l'ordre.

D'après le site Afrigate News, le général libyen n'a pas été touché.

© AFP 2018 Khalil Mazraawi Le maréchal libyen Khalifa Haftar serait décédé à Paris

Selon Reuters, Abdel Razzak Nadhuri se rendait de Benghazi à sa base située dans la ville d'Al-Marj.

Nathouri est le chef d'état-major des forces dirigées par Khalifa Haftar, qui a reçu un traitement médical à Paris après avoir subi une attaque cérébrale, selon des médias occidentaux. Vendredi dernier, Sputnik a appris d'une source à Tripoli que Khalifa Haftar serait décédé dans la capitale française.​