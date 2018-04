L’Algérie peut-elle être «la meilleure alternative» énergétique de l’Europe?

L'Algérie est un «fournisseur important de gaz pour l'Europe» et a les atouts pour devenir sa «meilleure alternative énergétique», a déclaré Claudio Descalzi, PDG du groupe italien ENI, le 17 avril, à Oran lors de la 11e édition des journées scientifiques et techniques organisée par la société nationale algérienne des hydrocarbures, Sonatrach, selon le journal El Watan.

© AP Photo / Adel Hana Contre vents et marées, Alger debout aux côtés de Damas

«L'Algérie a le potentiel pour atteindre une croissance à long terme en raison de sa position géographique et de sa dimension. Elle a le plus grand dépôt solaire au monde», a-t-il ajouté en soulignant que «grâce à ses 4.500 milliards de mètres cubes de réserves de gaz et ses 21.000 milliards de m3 de ressources conventionnelles et non conventionnelles, l'Algérie est en mesure de couvrir les besoins des deux côtés de la Méditerranée et de jouer un rôle dans la diversification des ressources énergétiques».

Et d'expliciter plus en détails les besoins du Vieux Continent et ses prochains choix stratégiques, M.Descalzi a fait savoir que «l'Europe qui importe presque 90% de ses besoins en gaz et qui aura besoin de diversifier ses fournisseurs, se tournera en priorité vers l'Afrique du Nord». «L'Afrique du Nord (Algérie — Libye) peut jouer, grâce à son potentiel gazier, un rôle central dans la géopolitique internationale et augmenter sa croissance et son développement», a-t-il souligné.

De son côté Abdelmoumen Ould Kaddour, PDG de la Sonatrach, a mis en valeur l'énorme potentiel solaire dont l'Algérie dispose et dans lequel elle vise à «jouer un rôle important […] et le renouvelable en général».