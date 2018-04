Quel pays sera la prochaine cible des radicaux de la Ghouta? Sputnik aurait une réponse

Les radicaux du groupe Jaych al-Islam ont quitté la Ghouta orientale à destination des régions septentrionales de la Syrie, à la frontière turque, a indiqué à Sputnik une source politique syrienne ayant requis l'anonymat.

«Les membres de cette organisation se sont retrouvés dans une situation particulièrement difficile par rapport aux autres groupes belligérants en Syrie. En effet, ils sont un instrument d'influence de l'Arabie saoudite en Syrie et ils ont beaucoup fait à un moment donné pour leurs commanditaires en tenant les positions dans la banlieue de la capitale», a indiqué l'interlocuteur de Sputnik.

Il a rappelé qu'ils avaient été en conflit avec les groupes Faylaq al-Rahmane et le Front al-Nosra* qui sont liés à la Turquie et au Qatar.

Les membres de Jaych al-Islam ont été transférés à Jarablus, dans le nord de la Syrie, à la frontière turque, a-t-il poursuivi. Or cette région est actuellement occupée par Ankara, par les troupes qui ont réalisé la mission Bouclier de l'Euphrate, et les militaires manifestent une attitude hostile envers les radicaux.

Les radicaux arrivés dans le nord de la Syrie tentent de trouver leur créneau et certains acceptent de collaborer avec les militaires turcs et vont combattre les Kurdes, a expliqué l'interlocuteur.

«Ils se cherchent des patrons pour ne pas mourir de faim et ne pas disparaître en tant que formation militaire. Toutefois, il est clair qu'ils ne pourront pas combattre comme avant parce que les forces turques et pro-turques ne leur font pas confiance», a-t-il noté.

«Il se peut qu'ils rejoignent des formations armées, mais Jaych al-Islam cessera d'exister», a estimé l'interlocuteur de Sputnik.

L'ambassadeur de Syrie aux Nations unies, Bachar al-Jaafari, a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité que l'Arabie saoudite transfèrerait ces hommes pour combattre au Yémen.

Toujours d'après la source politique syrienne de Sputnik, c'est tout à fait possible, étant donné que l'Arabie saoudite est le principal sponsor de Jaych al-Islam. L'Alliance militaire islamique sous commandement saoudien a besoin de nouvelles forces au Yémen pour y changer la situation à son avantage.

Or, il existe dans ce domaine un point délicat: «Il s'agit de concerter le transfert de radicaux au Yémen, car l'itinéraire le plus pratique passe par la Turquie. Alors ou bien Ankara donnera son aval ou bien l'Arabie saoudite tracera et concertera un autre trajet», a fait remarquer l'interlocuteur de Sputnik pour conclure.

