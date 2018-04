En Europe, des réfugiés vendraient leurs nouveaux papiers d’identité sur internet

On trouve de plus en plus souvent des passeports et autres papiers d’identité européens sur internet. D’après un rapport secret de la police allemande cité par des médias, ces documents auraient été mis en ligne par des immigrés ayant le statut de réfugié.

Des migrants ayant obtenu le statut de réfugié en Europe vendraient en ligne leur nouveaux papiers d’identité légalement acquis, ont annoncé les journaux allemand Der Spiegel et Frankfurter Allgemeine Zeitung se référant à un «rapport secret» de la police fédérale.

D’après ce rapport, les autorités de l’Allemagne et d’autres pays européens ont récemment remarqué qu’il était devenu assez facile d’acheter des documents de voyage, des passeports et autres documents d'identité des migrants et des polices d'assurance AOC sur Facebook et sur d’autres sites.

Selon le ministère allemand de l’Intérieur, il arrive de plus en plus souvent que des personnes entrant dans le pays présentent de papiers d’identité délivrés à d’autres. Le ministère a enregistré 460 cas de ce type en 2016 et 554 en 2017. Cent cartes d’identité ainsi présentées ont été délivrées en Allemagne, 99 en Italie et 52 en France.

La Grèce serait la plaque tournante de ce trafic de passeports, cartes d’identité, police d’assurance et carte bancaires, estime la police. Ce pays est le point d’entrée des migrants en Europe, mais aussi de sortie de l’Europe.

Les réfugiés syriens, qui n’ont pas de chances réelles de rester en Allemagne ou dans un autre pays de l’UE, passent pas la Grèce pour aller en Turquie, le pays de transit numéro un sur la route du retour en Syrie.

Mais Ankara se montre réticent à l’idée d’accueillir les Syriens ayant obtenu le statut de réfugiés en Allemagne. Les contrebandiers conseillent donc à ces derniers de vendre leurs papiers pour faire d’une pierre deux coups. Ils peuvent, d’une part, cacher leur véritable identité et, d’autre part, gagner de l’argent. D’après les autorités turques, les citoyens syriens déclarant la perte de leurs papiers et réclament leur renouvellement, sont de plus en plus nombreux en Europe depuis 2006.

Les documents achetés en ligne peuvent permettre à des terroristes présumés d’entrer sur le territoire européen et de tels cas ont déjà été enregistrés.

La police fédérale et le ministère de l’Intérieur n’ont pas répondu à la demande de commentaire de Sputnik.