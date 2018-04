Les Houthis ont bombardé un aéroport en Arabie saoudite avec un missile balistique

Les rebelles houthis ont visé, ce vendredi matin, l'aéroport de la province de Jizan avec un missile balistique type Badr-1, selon une source militaire rebelle citée par la chaîne Al Massirah proche du mouvement houthi Ansar Allah.

«L'Aéroport de jizan, qui est l'un des plus important en Arabie saoudite, a été visé aujourd'hui par un missile en réponse à la poursuite de l'agression et de l'embargo à l'encontre du peuple yéménite», a déclaré la source militaire à la chaîne de télévision.

Les forces de défense antiaériennes de l'Arabie saoudite ont quant à elles annoncé avoir abattu un missile balistique au-dessus de la province de Jizan, selon le portail d'information Ajil. Selon la même source, aucun blessé n'a été enregistré suite à la chute des débris du missile abattu.

Les Houthis yéménites appartenant au mouvement chiite Ansar Allah sont en conflit avec l'Arabie saoudite, qui soutient les autorités yéménites à travers l'Alliance militaire islamique (AMICT) dans la guerre civile au Yémen.

Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant d'une part les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ex-Président Ali Abdallah Saleh, tué le 4 décembre dernier, et d'autre part les forces gouvernementales et les milices populaires loyales au Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu par la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite.