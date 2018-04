Fausse alerte à l'attentat terroriste dans le centre de Tokyo

Dans la matinée de samedi, 85 haut-parleurs de rue et environ 200 émetteurs installés dans des bâtiments administratifs et des hôtels ont mis en garde contre la survenue d'un attentat possible la population de Chiyoda, l'arrondissement spécial de Tokyo où se trouvent le palais impérial, le Parlement et la résidence du Premier ministre. Mais, il s'agissait d'une fausse alerte, indique l'agence japonaise Kyodo.

«L'information sur la menace d'un acte terroriste à grande échelle, annoncée aujourd'hui à 09h45 heure locale (02h45 heure de Paris), était fausse. Nous nous excusons», indique un communiqué l'administration de l'arrondissement.

Selon l'agence, cette fausse alerte a été provoquée par l'erreur de l'un des employés de l'administration locale lors d'essais de l'équipement en vue d'une notification d'urgence. Aucune panique parmi la population n'a pas été observée, a précisé l'agence.