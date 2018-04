Le menu du tout premier déjeuner servi sur le Titanic vendu pour une somme faramineuse

Le tout premier déjeuner, composé d'un consommé Mirrette, d'un ris de veau et d'agneau de printemps, avait été servi aux officiers du Titanic le premier jour de ses essais en mer, soit le 2 avril 1912.

Un menu de ce déjeuner, appartenant à l'officier en second Charles Lightoller, le membre d'équipage le plus haut gradé à avoir survécu au naufrage, et qui l'avait donné à sa femme en quittant Southampton le 10 avril 1912, a été vendu aux enchères, relate la chaîne BBC.

D'après le commissaire-priseur Alan Aldridge, il s'agit de «l'un des menus les plus rares» dans le monde.

Le menu a été vendu samedi à un collectionneur britannique lors de la vente aux enchères Henry Aldridge and Son à Devizes, dans le comté de Wiltshire.

Le Titanic est un paquebot transatlantique britannique construit en 1907. À l'époque, il était le navire le plus grand et le plus luxueux du monde. Lors de son voyage inaugural reliant Southampton, en Angleterre, à New York, il fait naufrage le 14 avril 1912 à 23h40 en heurtant avec sa coque un iceberg. Il coule le 15 avril au large de Terre-Neuve.