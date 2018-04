La date d’ouverture de l’ambassade US à Jérusalem annoncée

Alex Gandler, l'attaché de presse de l'ambassade d'Israël en Russie, a communiqué la date de l'ouverture de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem.

«L'ouverture de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem aura lieu le 14 mai, le jour de la proclamation de l'État d'Israël», a-t-il déclaré, cité par des médias.

© Sputnik . Igor Mikhalev Six pays auraient discuté avec Israël le transfert de leurs ambassades à Jérusalem

Selon lui, la partie israélienne attend l'arrivée d'invités de haut rang qui participeront à la cérémonie d'ouverture ainsi qu'aux festivités organisées ce jour-là.

Au moins six pays ont mené de sérieuses négociations avec les autorités israéliennes sur le déplacement de leurs ambassades à Jérusalem, a auparavant déclaré le Premier ministre d'Israël Benjamin Netanyahu, cité par le journal The Times of Israel.

L'ambassade américaine est transférée à Jérusalem sur décision du Président Donald Trump qui a reconnu cette ville comme la capitale d'Israël en décembre dernier. Le reste du monde continue de considérer le statut de Jérusalem comme l'un des problèmes clés du conflit au Proche-Orient qui doit être réglé sur la base d'une entente avec les Palestiniens. En attendant, les ambassades étrangères demeurent à Tel Aviv.