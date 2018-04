L’armée algérienne parmi les plus puissantes armées au monde

L’armée algérienne gagne en puissance. Elle est 23e au niveau mondial et deuxième sur le continent africain, selon un classement de Global Fire Power dans sa dernière édition de 2018.

© AFP 2018 Fayez Nureldine L’armée algérienne construira ses propres corvettes de patrouille ultrasophistiquées

Dans sa dernière édition de 2018, le site américain spécialisé dans les questions de défense Global Fire Power (GFP) a classé l' armée algérienne à la 23e place mondiale et en deuxième position en Afrique derrière l'armée égyptienne qui occupe, quant à elle, le 12e rang mondial.Selon GFP, en Afrique, l'Algérie est suivie par l'Afrique du Sud (33e au plan mondial), le Nigeria (43e), l'Angola (48e), l'Éthiopie (51e), le Maroc (55e), le Soudan (70e), la Libye (74e) et la République démocratique du Congo (75e), et ce après avoir gagné deux positions par rapport au classement de 2017.

L'armée algérienne dispose de 520.000 militaires actifs et 272.350 réservistes. En matière d'armements, elle dispose de 528 avions de différents types, 2.405 tanks et 85 navires, dont huit frégates, huit sous-marins et 13 corvettes.

Ce classement a été effectué sur la base de cinquante critères, dont les effectifs actifs, la force navale, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, le nombre d'avions de chasse, le budget consacré à la défense et la flexibilité logistique.

Les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde et la France restent les cinq plus grandes puissances militaires au monde, selon GFP.