L'Allemagne dépensera plus d'un milliard d'euros pour se réarmer

Le ministère allemand de la Défense planifie, pour l'année 2018, un vaste programme de réarmement de ses troupes, annonce le Handelsblatt.

Selon le quotidien, dans le cadre de ce programme, la Bundeswehr prévoit de se procurer pour 1,02 milliard d'euros de matériels militaires dont des drones israéliens IAI Eitan. Ce contrat fait partie d'un accord de coalition conclu entre la CDU/CSU et les sociaux-démocrates.

En outre, la Bundeswehr prévoit de commander sept nouveaux hélicoptères de sauvetage, six avions de transport Lockheed C-130 Hercules et 18 lanceurs de missiles MARS II. La liste contient également des améliorations pour le véhicule de combat d'infanterie Puma, un contrat de maintenance de l'hélicoptère NH90, une technologie radar pour avions de combat Eurofighter et d'autres équipements militaires, ainsi que des nouveaux uniformes.

Le Handelsblatt souligne que la liste est considérée comme «provisoire» et dépendra essentiellement de l'adoption du budget 2018.