Ankara reprend son or aux USA. Une démarche «dictée par des raisons purement politiques»

La décision de la Turquie de reprendre son or aux États-Unis s'expliquerait par sa crainte d'éventuelles sanctions américaines en liaison avec l'affaire de Reza Zarrab, ainsi que par la confrontation d'Ankara avec Washington en Syrie, a estimé l'écrivain et économiste Mustafa Sönmez dans un entretien accordé à Sputnik.

© Sputnik . Vitaliy Bezrukikh La Turquie rapatrie tout son or des USA. Pourquoi?

«D'une part, l'issue du procès Zarrab aux États-Unis pourrait amener à d'éventuelles sanctions américaines contre le système bancaire turc. […] De l'autre, la confrontation entre Ankara et Washington au Proche-Orient pourrait avoir un bilan préoccupant», a expliqué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que tout s'expliquait principalement par les tensions actuelles dans les relations turco-américaines.

«À mon avis, cette démarche a été dictée par des raisons purement politiques. […] Il est évident qu'il s'agit des craintes des sanctions de la part des États-Unis», a résumé M. Sönmez.

Un autre interlocuteur de Sputnik, Enver Erkan, analyste de GCM, a supposé que c'était une démarche stratégique de la part de la Turquie.

«Ces derniers temps, les relations turco-américaines sont arrivées au point qui marque une crise de confiance, et la Turquie aurait pu faire un tel pas en réaction», a conclu l'économiste.

© REUTERS / asin Bulbul/Presidential Palace Erdogan explique en quoi les USA représentent une menace pour la Turquie

Reza Zarrab est un banquier turc qui a été reconnu coupable d'avoir aidé l'Iran à contourner les sanctions américaines. Son procès aux États-Unis laisse Ankara sur le qui-vive.

Certains observateurs supposent eux aussi qu'en retirant la totalité de ses réserves d'or des États-Unis, Ankara réagissait à la détérioration de ses relations avec Washington. Quoi qu'il en soit, le Président turc Recep Tayyip Erdogan a pris une position ferme contre la devise américaine. Il a critiqué les prêts en dollars et a déclaré que les prêts internationaux devraient être accordés en or et non en dollars.