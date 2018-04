Identitaires contre migrants : polémique en altitude

Samedi 21 avril, Génération identitaire bloquait le col de L'échelle, dans les Hautes Alpes. L'objectif? Interdire aux migrants l'accès au territoire français, et interpeller à la fois l'opinion et les pouvoirs publics. Le lendemain, les «antifascisti» italiens montaient une contre-opération et faisaient passer une colonne de migrants à quelques kilomètres.

Que s'est-il réellement passé? Comme la population locale a-t-elle réagi et comment vit-elle la crise migratoire? Sputnik News était sur le terrain. Retour sur un bras de fer qui a profondément divisé les Français.