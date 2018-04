La télé saoudienne publie une vidéo des frappes contre un chef houthiste du Yémen

La chaîne de télévision Al Arabia a publié la vidéo du raid aérien mené par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite qui a causé la mort du chef de l'administration houthiste du Yémen du nord, Saleh Ali al-Sammad.

Sur la vidéo, on voit le lancement de deux missiles dont le premier a touché l'automobile. Dès que le premier véhicule a été touché, le deuxième s'est arrêté et les passagers en sont sortis. À ce moment-là, le deuxième missile a été lancé.

Le chef de l'administration du Yémen du nord, Saleh Ali al-Sammad, a été tué mardi 19 avril dans un raid aérien saoudien, selon la chaîne de télévision yéménite Al Masirah.

Les rebelles Houthis ont affirmé, dans un communiqué diffusé par l'agence de presse yéménite Saba, que Saleh al-Sammad était mort le 19 avril dans une frappe sur la province d'Al Hudaydah (ouest), relate l'Agence France-Presse.

Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant d'une part les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ex-Président Ali Abdallah Saleh, tué le 4 décembre dernier, et d'autre part les forces gouvernementales et les milices populaires loyales au Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu par la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite.