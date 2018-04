Un nouveau bombardier russe fait peur aux médias britanniques avant même son premier vol

Le nouveau bombardier supersonique Tu-22M3M dont le premier vol doit avoir lieu en août prochain a d’ores et déjà été qualifié de «meurtrier» par le Daily Star.

Le tabloïd britannique Daily Star signale que le nouveau bombardier d'attaque russe Tu-22M3M dont les essais devraient commencer dans quelques mois sera armé de missiles dix fois plus meurtriers que jamais.

Selon le média, « la Russie continue d'avancer ».

«Les améliorations de la Russie signifient que le bombardier peut être piloté jusqu'à huit fois plus précisément et frappera ses cibles jusqu'à dix fois plus précisément», indique le média, ajoutant que la version Tu-22M3M est une «modernisation profonde» du Tu-22M3.

© Sputnik . Evgeniy Biyatov Un nouveau bombardier supersonique russe sur le point de déployer ses ailes

Il avait été annoncé précédemment que le Tu-22M3M était une nouvelle modification du Tu-22M3 qui était destiné à détruire des cibles terrestres et navales depuis des hautes, moyennes et basses altitudes et qui est le bombardier numéro un de l'aviation russe à long rayon d'action: au total, 268 appareils ont été mis en service.