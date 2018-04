Accord nucléaire: les exigences US «inacceptables» pour Téhéran

© Fotolia / Mark Rubens Téhéran met en garde les USA sur les conséquences d’un retrait de l’accord nucléaire

Washington a formulé des exigences déraisonnables dans le cadre de l'accord nucléaire iranien qui ne peuvent pas être acceptées, a annoncé samedi le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif.

«Monsieur Trump n'a pas respecté et a violé les engagements des États-Unis. Aujourd'hui, il ne veut pas revenir à ses propres engagements, mais avance des exigences déraisonnables qui sont bien sûr inacceptables pour le peuple iranien ainsi qu'aux autres signataires du Plan d'actions communes et aux membres de la communauté internationale», a déclaré M.Zarif lors d'un point presse à Moscou à l'issue de négociations avec ses homologues russe et turc.

Donald Trump promet à l'Iran des «problèmes» comme jamais

Le ministre a également démenti tout lien entre le règlement de la situation au Proche-Orient et l'accord sur le programme nucléaire iranien. Selon lui, c'est bien la politique de Washington qui provoque des «destructions» et contribue à la propagation de l'extrémisme dans la région.

Depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2017, Donald Trump menace de se retirer de l'accord conclu en juillet 2015 entre la République islamique et le Groupe 5+1 (Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne). Le dirigeant américain qualifie le texte obtenu après de longues négociations à Vienne de «pire accord» jamais approuvé par son pays.

La Russie estime pour sa part que l'accord actuel sur le nucléaire iranien est «sans alternative». «Nous sommes pour que l'accord soit préservé dans son état actuel», a rappelé mercredi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.