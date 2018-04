La Chine met au point des substituts de Windows et Android

L’entreprise chinoise Huawei perfectionne actuellement son propre système d’exploitation censé se substituer à Android et Windows, signale South China Morning Post.

© AP Photo / Files La Chine fera-t-elle des compromis pour éviter une guerre commerciale avec les USA?

Le géant chinois Huawei continue d'améliorer son propre système d'exploitation qui pourrait remplacer Android et Windows si les Etats-Unis prenaient des sanctions contre lui, relate South China Morning Post

Selon le média, qui se réfère à des sources au sein de Huawei, le système élaboré par l'entreprise est moins avancé qu'Android. Donc, la société n'entend pas le produire si elle peut continuer à utiliser les technologies américaines.

Huawei a commencé à développer ce système en 2012, après que les États-Unis ont introduit des sanctions contre une autre entreprise chinoise, ZTE, précise South China Morning Post. Ainsi, Huawei voulait anticiper des mesures similaires qui auraient pu être prises à son égard par les autorités américaines.

La «guerre» entre les États-Unis et la Chine se poursuit dans le domaine du commerce. Washington a décidé d'appliquer des droits de douane augmentés sur 1.300 biens chinois, dont les téléviseurs et les produits technologiques. Réponse quasi immédiate de Pékin: le soja, les voitures et les avions américains se verront appliquer des taxes de 25% à leur entrée en Chine.