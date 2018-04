Trump évoque le lieu idéal de sa rencontre avec Kim

Le Président américain a évoqué lundi le village de Panmunjom à la frontière des deux Corées comme lieu de rencontre possible pour son sommet historique avec le dirigent nord-coréen Kim Jong-un.

«La Maison de la paix, à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ne serait-elle pas un site plus représentatif, plus important et plus porteur d'espoir qu'un pays tiers? Je demande simplement!», a écrit Donald Trump à l'approche de cette rencontre qui doit avoir lieu d'ici juin.

Auparavant, la chaîne CBS en se référant à des sources à la Maison-Blanche avait avancé la Mongolie et Singapour comme lieux possibles pour la tenue de cette entrevue Pourtant, le Premier ministre de Singapour Lee Hsien Loong a déclaré, pour sa part, que son pays n'avait pas reçu de demande officielle de la part ni de Washington ni de Pyongyang visant à organiser ce sommet.

Le 27 avril la première réunion du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avec le Président sud-coréen Moon Jae-in s'est déroulée à Panmunjeom. Kim Jong-un est devenu le premier dirigeant nord-coréen à franchir la ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule. La première réunion avec le Président sud-coréen Moon Jae-in s'est déroulée dans la partie sud-coréenne de la zone démilitarisée.

Les deux dirigeants ont signé une déclaration commune dans laquelle ils ont fait part de leur intention d'opérer une «dénucléarisation complète de la péninsule coréenne», et d'améliorer leurs relations, en cherchant la prospérité commune et la réunification pacifique.