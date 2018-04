Macron publie une vidéo de son coup de fil à Poutine

Emmanuel Macron a diffusé ce lundi après-midi une courte vidéo qui a enregistré le moment de sa conversation avec Vladimir Poutine. L'entretien a eu lieu peu avant le décollage du vol présidentiel pour l'Australie.

«En ligne avec Vladimir Poutine, pour un nouveau point ensemble. L'Iran ne doit jamais posséder l'arme nucléaire. La stabilité de la région et la sécurité internationale en dépendent. Nous y travaillons, comme nous devons aussi œuvrer pour une paix juste en Syrie», a-t-il tweeté, redoublant son message en anglais et en russe.

Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine ont eu dimanche un entretien téléphonique et ont convenu de la nécessité de maintenir l'accord sur le programme nucléaire de l'Iran, a plus tôt fait savoir le Kremlin.

Cet entretien a eu lieu alors qu'Emmanuel Macron a effectué en début de semaine une visite de trois jours à Washington où il a rencontré Donald Trump, qui conteste le bien-fondé de l'accord sur l'Iran, signé en juillet 2015 et ratifié par la suite par l'administration Obama.

Le Président américain doit annoncer d'ici le 12 mai si, comme il l'a promis, il «déchire» ce texte signé en juillet 2015 par l'Iran et six grandes puissances après d'âpres négociations. Son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a déclaré dimanche que Donald Trump n'avait pas encore pris sa décision.