Excès de volontaires: pourquoi les Syriens aspirent-ils à intégrer l’armée?

Les bureaux de recrutement des combattants volontaires dans l'armée syrienne ont ouvert dans l'est de Qalamoun. Selon un correspondant de Sputnik, les gens font la queue afin de s'y inscrire.

«Vous savez que l'est de Qalamoun a été pendant longtemps contrôlé par les radicaux. Et aujourd'hui lorsqu'ils ont été chassés par nos soldats et les militaires russes, nous avons décidé de ne plus rester de côté. Vous voyez combien de gens sont venus ici aujourd'hui, personne ne les a forcés, c'est leur désir personnel. Nous comprenons qu'en Syrie il y a toujours des zones contrôlées par les radicaux. Mais nous ne les tolérons plus et nous voulons plus de cette peste dans notre pays», a déclaré aux journalistes un responsable de la municipalité d'Al-Ruhaibah.

Mercredi 25 avril, l'armée syrienne accompagnée de la police militaire russe est entrée dans l'est de Qalamoun. Auparavant cette zone était contrôlée par neuf groupements radicaux dont Jaych al-Islam. Environ 5.500 radicaux et membres de leurs familles ont quitté ce territoire, en cédant aux forces gouvernementales leurs véhicules blindés ainsi que des mortiers, des munitions et des mines artisanales.