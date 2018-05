Spécialiste iranien: «les centrales nucléaires russes sont les plus sûres au monde»

Construite par la Russie, la centrale nucléaire iranienne de Bouchehr montre bien qu'il est inutile de douter de la sûreté des technologies nucléaires russes, a déclaré à Sputnik Hassan Mohammadi, spécialiste iranien de l'énergie nucléaire et rédacteur en chef du site Omid-e hasteyi (Espoir de l'atome).

© Sputnik . Valeriy Melnikov L’Iran débloque 9 mds EUR pour sa centrale nucléaire de Bouchehr

«Selon les rapports des atomistes iraniens à la centrale de Bouchehr, elle a été reconnue la centrale nucléaire la plus sûre et la plus sécurisée non seulement au Proche-Orient, mais aussi dans le monde. Cet ouvrage a été construit pas des spécialistes russes, et son évaluation objective compte énormément pour nos voisins auxquels nous avons garanti la sûreté de nos sites nucléaires», a souligné l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que plusieurs villages iraniens se situaient à proximité immédiate de la centrale de Bouchehr.

«C'est la preuve de la confiance, que placent tant les autorités que les habitants de l'Iran, en la fiabilité et la sûreté des équipements nucléaires russes», a relevé l'interlocuteur de Sputnik.

© Sputnik . Valeriy Melnikov La construction du deuxième réacteur à Bouchehr, un projet encore plus porteur

Et de résumer que la Russie avait su tirer des enseignements de la tragédie de Tchernobyl.

«La réussite de la centrale de Bouchehr doit inciter d'autres pays à revoir leur opinion sur le nucléaire civil russe», a conclu M.Mohammadi.

En 2010, la Russie a construit la première unité de la centrale nucléaire de Bouchehr, dont la construction a été commencée par le groupe allemand Kraftwerk Union en 1974. En 2012, l'unité a commencé à fonctionner à 100% de sa capacité.