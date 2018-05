Lavrov explique ce qui peut provoquer une catastrophe «globale»

Répondant aux questions des journalistes, Sergueï Lavrov a évoqué dans une interview accordée au magazine hebdomadaire italien Panorama la possibilité d'une confrontation armée entre Moscou et les pays occidentaux.

«Il est évident que la situation dans le monde devient, malheureusement, plus tendue et moins prévisible. Nous avons souligné à maintes reprises que cet état de fait est avant tout le résultat d'actions unilatérales incessantes des États-Unis et de certains pays européens sur lesquels ils font pression», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le chef de la diplomate russe a souligné qu'il s'agissait d'un «petit nombre de pays, ne représentant pas une partie considérable de l'humanité mais qui tentent de maintenir une domination médiévale sur les affaires mondiales, en freinant le processus objectif de formation d'un système polycentrique dans les relations internationales».

«Ils injectent de la confrontation et créent une atmosphère de suspicion et d'incertitude stratégique, gèlent les canaux de dialogue. Ils créent des situations où le prix d'un bluff ou d'une erreur peut devenir global», a affirmé M. Lavrov.

Dans le même temps, le ministre russe des Affaires étrangères a rappelé que la Russie «voudrait compter sur le bon sens de "l'autre côté"».

«Malgré tous les désaccords sur nos positions, nous sommes responsables du bien-être de toute l'humanité et de la résolution des problèmes cruciaux de nos jours», a-t-il souligné.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Lavrov sur la possibilité d’un conflit militaire direct entre Moscou et Washington

«Mais ce "bon sens" suppose la capacité des leadeurs occidentaux d'agir collectivement de manière responsable et prévisible, en respectant à la ligne le droit international et en s'appuyant sur la Charte des Nations unies. Ces derniers temps, nous avons de plus en plus de doutes concernant cette capacité», a conclu M. Lavrov.

Dernièrement, les relations entre la Russie et les États-Unis se sont aggravées à tel point que certains évoquent la possibilité d'une guerre entre les deux pays. Les relations entre les États-Unis et la Russie sont aujourd'hui «pires que jamais, et cela inclut la Guerre froide», avait précédemment reconnu dans un tweet le Président américain.