Pékin s'explique après avoir implanté des missiles sur des îles contestées

© REUTERS / U.S. Navy Pékin aurait installé des équipements militaires dans les Spratleys

Pékin est absolument en droit de déployer des armes sur les îles Nanshan/Spratleys en mer de Chine méridionale , a déclaré jeudi la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying.

«Le gouvernement chinois possède un droit incontestable de contrôle de l'archipel et de l'espace maritime avoisinant», a fait savoir Mme Hua.

Plus tôt dans la semaine, la chaîne de télévision CNBC a annoncé que la Chine avait déployé des missiles antinavires et des missiles sol-air sur trois de ses avant-postes en mer de Chine méridionale. Cette installation constituerait le premier déploiement de missiles sur l'archipel des Spratleys.

© AFP 2018 Ted Aljibe Le pétrole attise la militarisation en mer de Chine méridionale

La Chine et plusieurs pays de la région, notamment le Japon, le Vietnam et les Philippines, contestent les frontières maritimes et les zones de responsabilité en mers de Chine méridionale et orientale. L'archipel des Spratleys , qui compte plus de 100 îles, récifs et atolls à mi-chemin entre le Vietnam et les Philippines, est l'une des zones les plus disputées à cause de son importance militaire stratégique.

Pékin, qui revendique la quasi-totalité de la mer de Chine du sud, où transitent chaque année 5.000 milliards de dollars de biens, accuse les Philippines et le Vietnam d'utiliser le soutien des États-Unis afin d'attiser les tensions régionales.