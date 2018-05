Où et quand Donald Trump a-t-il fait sa demande en mariage à Melania?

Le lieu de la demande en mariage de Donald Trump à Melania a été dévoilé. C’était le gala du MET qui a lieu en 2004 à New York, annonce le portail The Cut.

© AP Photo / 60 Minutes via AP Un avocat explique pourquoi Trump a acheté le silence de Stormy Daniels

Le Président américain Donald Trump a demandé sa femme Melania en mariage lors du gala annuel du MET (Metropolitan Museum of Art de New York) en 2004, indique le portail The Cut.

Cette année-là, le thème de cet événement mondain était «Les liaisons dangereuses: la mode et le mobilier au XVIIIe siècle». La liaison la plus dangereuse de la soirée n'avait rien à voir ni avec la mode, ni avec les meubles: il s'agissait de la demande en mariage de Donald à Melania, précise l'auteur de l'article Gabriella Paiella.

L'actuel chef de l'État américain a rencontré sa future épouse en 1998. Il menait alors sa carrière d'homme d'affaires, elle était mannequin. Ils se sont mariés à Palm Beach, en Floride, en 2005. Leur fils, Barron, est né l'année suivante.

© AFP 2018 Martin BUREAU «Elle ne peut pas mettre son nez dehors»: Brigitte Macron sur la vie de Melania Trump

Le couple Trump s'est retrouvé au cœur de plusieurs scandales à cause des soupçons d'infidélité visant le Président. En mars dernier, dans un entretien accordé à la chaîne CNN, l'ancienne star de Playboy Karen McDougal a raconté sa liaison avec M.Trump, qui aurait eu lieu peu après qu'il a épousé Melania et après que cette dernière a donné naissance à Barron.

En outre, l'avocat personnel du Président américain, Michael Cohen, a déclaré en février avoir versé 130.000 dollars de ses fonds personnels en 2016 à une actrice de cinéma pornographique, Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford. D'après elle, ils se sont rencontrés en 2006. Leur relation a duré un an. L'actrice a décidé d'y mettre un terme après que Donald Trump a refusé de la faire participer à son émission The Apprentice.

Un autre avocat de M.Trump, Rudolph Giuliani, a déclaré le 3 mai que le Président avait acheté le silence de Stormy Daniels pour protéger sa famille. Quant à Donald Trump, il a déclaré le 4 mais que l'ancien maire de New York, nouveau collaborateur de son équipe juridique, «éclaircira ces faits».