Victoire sur le nazisme: le Régiment immortel pour la première fois au Maroc (photos)

L'action née en Russie en 2012 et visant à rendre hommage aux combattants ayant participé à la victoire sur le nazisme devient chaque année plus massive. Et de nouveaux pays rejoignent le mouvement. Cette année, le Maroc a participé à cette action.

Près de 150 personnes issues de Russie, d'Azerbaïdjan, de Biélorussie, d'Ukraine et du Maroc ont pris part au défilé du Régiment immortel. L'action les a tous réunis tous sans distinction entre religions, nationalités ou idées politiques. Des personnes arborant des rubans de Saint-Georges brandissaient les photos de leurs aïeux, indique un correspondant de Sputnik présent sur place.

© Sputnik . le Régiment immortel au Maroc

Lançant le défilé, Karl Tikhaze, chargé d'affaires de la Russie au Maroc, a déclaré que cette action était dédiée à la mémoire des vétérans et des soldats de la Grande Guerre patriotique, des prisonniers des camps de concentration, des partisans et des enfants nés pendant cette guerre.

«Le Régiment immortel, ce sont des millions de défunts et leurs descendants. La mémoire personnelle, voilà la signification la plus importante du Régiment Immortel», a-t-il souligné.

© Sputnik . Karl Tikhaze, chargé d'affaires de la Russie au Maroc, devant le Régiment immortel

Née en Russie en 2012, la marche du Régiment immortel vise à rendre hommage aux combattants ayant contribué à la victoire et à commémorer la capitulation de l'Allemagne nazie. Ses participants défilent dans les rues des villes russes, en brandissant les photos de leurs parents ayant participé à la Grande Guerre patriotique (la guerre contre les nazis menée par l'URSS en 1941-1945). L'intérêt pour cette action ne cesse de grandir à l'étranger. Si en 2016, la marche du Régiment immortel a eu lieu dans 44 pays, en 2017 elle s'est déroulée déjà dans 90 pays.