Plusieurs ambassadeurs des pays de l'ex-union soviétique ont été présents pour cet événement: Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan… ainsi que les représentants de la République Serbe, pour la première fois.

​Le cimetière de Noyer-Saint-Martin qu'on appelle « Cimetière soviétique » est le plus important de France. Il a été établi en 1981 sur un ancien terrain appartenant à l'armée de l'air. Ce sépulcre regroupe les corps des prisonniers, ouvriers et ouvrières soviétiques morts sous les coups de leurs tortionnaires, sous les privations et assommés de travail. Préalablement inhumés très sommairement dans des fosses communes sans aucune indication de leur identité, en Alsace et en Lorraine, ils sont aujourd'hui 4643 dont plus de 4000 n'ont pas été identifiés.

© Sputnik . Bobrovich Oksana Noyer-Saint-Martin : Commémoration du 73e anniversaire de la Victoire au Cimetière soviétique

En 2001, la Russie fit ériger en leur hommage le monument commémoratif dénommé "Les Fleurs de Russie". Il s'agit d'une œuvre du sculpteur russe Vladimir Sourovtsev. C'est là que la tradition de commémorations est née. Chaque année, à l'occasion de la défaite du IIIe Reich, un dépôt de gerbes est organisé dans ce cimetière en présence d'un représentant de l'ambassade de Russie et des pays indépendants issus d'ex-républiques soviétiques.

© Sputnik . Noyer-Saint-Martin : Commémoration du 73e anniversaire de la Victoire au Cimetière soviétique

Cette année, les représentants ukrainiens n'ont pas particiér à la cérémonie, aux côtés des autres républiques et du drapeau russe. Ils sont restés à la porte du cimetière et ont procédé à une cérémonie distincte.