Les USA ont «désespérément besoin» de nouveaux sous-marins

Une des plus grandes entreprises du monde fabriquant de l’équipement militaire, General Dynamics, espère que son business ne cesse de prospérer grâce à, entre autres, de nombreuses commandes de sous-marins dont l’armée américaine a besoin, relate The National Interest.

© Sputnik . Vera Kostamo Un sous-marin US coincé dans la glace lors de simulations de frappes contre la Russie

La division Electric Boat produisant des sous-marins au sein de la société américaine General Dynamics reçoit de plus en plus de commandes de la part du gouvernement des États-Unis, a indiqué The National Interest dans son article «Les USA ont désespéramment besoin de plus de sous-marins. Et c'est une bonne nouvelle pour General Dynamics».

Selon le PDG de General Dynamics Corporation, Phebe Novakovic, la division en question non seulement continue de construire des sous-marins nucléaires d'attaque de classe Virginia, mais elle est aussi sur le point de commencer la fabrication de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de classe Columbia.

«Electric Boat continu de travailler sur son 27e sous-marin Virginia et nous avons bien avancé dans la phase d'ingénierie en matière de construction de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de classe Columbia», a indiqué M.Novakovic.

Le dirigeant de General Dynamics a précisé que la production à plein régime de sous-marins Columbia commencera en 2020.