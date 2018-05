Pompeo aborde la question des détenus US à Pyongyang

Le chef de la diplomatie américaine a entamé hier une visite à Pyongyang qui vise à poser les jalons du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump. Par ailleurs, Mike Pompeo entend ramener les trois Américains détenus en Corée du Nord.

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est rendu en Corée du Nord afin de préparer la rencontre de Donald Trump avec Kim Jong-un, fait savoir l'agence sud-coréenne Yonhap se référant à des sources dans l'administration du Président sud-coréen. Mais ce n'est pas le seul objectif de ce déplacement.

Selon le média sud-coréen, M.Pompeo pourrait rentrer aux États-Unis avec trois citoyens américains détenus en Corée du Nord. Il s'agit de Kim Dong-chul, homme d'affaires arrêté en octobre 2015, Kim Sang-duk et Kim Hak-song qui travaillaint pour l'Université des Sciences et de Technologie de Pyongyang (USTP) et ont été arrêtés au printemps à Pyongyang.

Il s'agit du deuxième déplacement de Mike Pompeo en Corée du Nord. Début avril, il s'est déjà rendu à Pyongyang où il a rencontré Kim Jong-un qui a alors donné son feu vert pour l'inspection des sites nucléaires nord-coréens.