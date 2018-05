«J’ai vu les Casques blancs partager les blocs opératoires avec le Front Al-Nosra»

From the headquarters of the #WhiteHelmets who reported D alleged #chemicalatack in #Douma Meet them & take your conclusions Desde la base de los #CascosBlancos q reportaron el supuesto ataque quimico en #Duma Conócelos y saca conclusiones FullVideo👉🏼 https://t.co/n1rH9DKIiz pic.twitter.com/p5aHPTD8GK