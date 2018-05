Le 9 mai au Liban: «La paix est la valeur la plus importante» (photos)

Pour marquer le 73e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, le Centre russe des sciences et de la culture à Beyrouth a organisé de nombreux évènements, a raconté à Sputnik l’ambassadeur russe au Liban.

Des expositions de dessins, des performances musicales… Une série d'évènements consacrés au 9 mai se déroule au Liban sous le patronage du Centre russe des sciences et de la culture à Beyrouth, a indiqué à Sputnik l'ambassadeur russe au Liban Alexandre Zasypkine.

«Nous [les Russes, ndlr] célébrons le Jour de la Victoire dans tous les pays. Ici, au Liban, le 9 mai, des fêtes ont été organisées du matin au soir pour tous les âges.»

Et d'ajouter:

© Sputnik . Zahraa El Amir Le 9 mai au Liban

«La paix est la valeur la plus importante. Nous nous élevons contre tous les conflits et toutes les guerres et nous appelons à la paix dans le monde. La Russie souhaite régler tous les problèmes dans la région [au Proche-Orient, ndlr] pacifiquement. L'approche russe est pacifique à 100%», a conclu Alexandre Zasypkine.

Le 13 mai, les habitants du Liban comptent organiser la marche du Régiment immortel qui vise à rendre hommage aux combattants ayant contribué à la victoire et à commémorer la capitulation de l'Allemagne nazie.

© Sputnik . Zahraa El Amir Le 9 mai au Liban

«Les Russes fêtent le Jour de la Victoire partout dans le monde, y compris au Liban. Ce jour, nous organisons toujours des évènements festifs. Le 13 mai, pendant un week-end, nous organiserons la marche du Régiment immortel pour montrer que nos défenseurs ne sont pas morts mais vivent en nous», a confié à Sputnik Galina, une Russe habitant au Liban.