L’Otan évalue l’envergure de la transformation de l’armée russe

Les Forces armées russes ont enregistré d’importants progrès et ont restauré leur potentiel ces 10 dernières années, indique un rapport rendu public par le Collège de défense de l'Otan.

© Sputnik . Ramil Sidikov Ces armements russes dernier cri qui participeront au défilé de la Victoire

Pendant la dernière décennie, l'armée russe a entrepris une rénovation et une transformation considérables, indique l'analyste Diego Ruiz Palmer dans une étude publiée vendredi par le Collège de défense de l'Otan

«Il devient de plus en plus clair que les Forces armées russes se rétablissent rapidement après près de deux décennies de déclin et de négligence suivant la fin de la guerre froide», déclare l'expert.

Depuis 2009, la Russie mène des exercices annuels auxquels de 60.000 à 150.000 personnes prennent part, selon l'étude.

«Aucune autre nation en Europe que la Russie ne mène des exercices de cette ampleur et avec la fréquence qui caractérise la pratique russe», constate M.Ruiz Palmer.

© Sputnik . Alexandre Vilf Le drone russe Korsar montre ses capacités (vidéo)

Il souligne aussi la capacité des militaires russes d'organiser des grandes opérations à court terme. De plus, l'expérience de la campagne en Syrie a assuré une nouvelle base de compétences fonctionnelles et de potentiel matériel et technique à l'armée russe.

Quant aux points clés de la réforme des Forces armées de la Fédération de Russie, ce sont les exercices stratégiques menés depuis 2009 et les exercices d'alerte pratiqués depuis 2013, la nouvelle structure de l'armée composée des commandements stratégiques conjoints dans quatre régions militaires et dans la flotte du Nord, la fondation du Centre national de gestion de la défense et la création des brigades formées des groupes tactiques de bataillons composés de militaires professionnels.