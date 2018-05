L'armée syrienne rétablit son contrôle sur les quartiers est de Yarmouk, près de Damas

© Sputnik . Andreï Stenine Le dernier groupe de radicaux quitte le sud de Damas, selon les médias

Les quartiers est de Yarmouk, près de la capitale syrienne, se trouvent désormais sous le contrôle de l'armée gouvernementale, a annoncé samedi Iouri Evtouchenko, chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

«Le gouvernement syrien a repris le contrôle des quartiers est de Yarmouk, au sud de Damas, qui étaient jusqu'ici sous l'emprise des formations armées illégales», a indiqué M.Evtouchenko lors d'un point presse.

Selon lui, les forces de l'ordre syriennes et les unités de la police militaire russe déployée dans la région prennent des mesures pour éviter des provocations et garantir la sécurité des civils dans les localités de Yalda, de Babila et de Beit Sahem.

«La partie russe mène également des opérations humanitaires dans d'autres régions de la Syrie», notamment dans la province d'Alep, a ajouté le général.

Ces dernières 24 heures, les artificiers russes ont déminé 15 maisons dans la ville syrienne de Douma, neutralisant 25 objets explosifs. Quatre autres objets explosifs ont été neutralisé dans la localité de Ruheiba.

Détails à suivre