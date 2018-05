Netanyahu considère les actions israéliennes comme de l'auto-défense contre le Hamas

© REUTERS / Mohammed Salem L’armée israélienne déclare des territoires adjacents à Gaza comme zone fermée militaire

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié les actions d'Israël à la bande de Gaza comme de l'autodéfense contre le groupe Hamas.

«Chaque pays doit défendre ses frontières. L'organisation terroriste Hamas déclare qu'elle entend détruire Israël et envoyer des milliers [de combattants, ndlr] pour briser la barrière frontalière pour atteindre cette objectif. Nous continuerons d'agir fermement pour protéger la souveraineté et nos citoyens», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

לכל מדינה החובה להגן על גבולותיה. ארגון הטרור חמאס מצהיר שבכוונתו להשמיד את ישראל ושולח אלפים לפרוץ את גדר הגבול כדי לממש מטרה זו. נמשיך לפעול בנחישות כדי להגן על ריבונותנו ואזרחינו — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 14 мая 2018 г.

Le gouvernement américain a ouvert l'ambassade des États-Unis à Jérusalem le 14 mai, jour du 70e anniversaire de la proclamation de l'État d'Israël. De violents heurts ont éclaté dans la matinée de lundi et se sont poursuivi dans l'après-midi le long de la frontière avec la bande de Gaza. Selon le dernier bilan fourni à Sputnik par le représentant des services médicaux gazaouis, Ashraf al-Kidra, 52 Palestiniens ont été tués et plus de 2.400 autres blessés par des soldats israéliens.