Un nouveau sous-marin autonome non habité testé en Crimée

Un nouveau sous-marin autonome non habité est apparu ces derniers jours dans les eaux de la mer Noire. Selon le média russe Izvestia qui cite le commandement de la Marine russe, le Klavessine-2 est en train d’être testé avant d’entrer en service.

Les tests du nouveau sous-marin autonome non habité Klavessine-2 ont été lancés sur le polygone maritime de Crimée, a annoncé le média russe Izvestia en citant le commandement de la Marine russe.

Selon le média, le sous-marin autonome a déjà reçu l'index militaire 2P52, ce qui signifie un haut degré de préparation pour le service.

Comme l'ajoute le média, le navire de projet 20360OC Viktor Tcherokov, qui a été récemment transféré à la Flotte de la mer Noire, participe également aux essais sur le polygone.

Le Klavessine-2 est un sous-marin autonome non habité de deuxième génération. Il peut être utilisé pour la prospection, l'étude des objets sur les fonds marins, l'arpentage et la cartographie du fond marin, le sondage du sol. Des équipements différents peuvent être installés sur l'appareil: un chercheur électromagnétique, un système vidéo numérique, des capteurs de température et de conductivité électrique.

La longueur du sous-marin autonome est d'environ sept mètres, et son diamètre est d'environ un mètre. Sa masse s'élève à près de quatre tonnes. La portée estimée du Klavessine-2 va jusqu'à 50 kilomètres et la profondeur de la plongée jusqu'à 6.000 mètres.