Transfert de l'ambassade US à Jérusalem: le roi du Maroc hausse le ton

Le roi du Maroc Mohammed VI a adressé ce lundi un message au chef de l'État palestinien Mahmoud Abbas, après le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et la reconnaissance de facto de la ville sainte comme capitale d'Israël.

Selon Mohammed VI, cité par Mapexpress.ma, il suit avec «une profonde inquiétude et préoccupation la mise en œuvre de la décision de l'Administration américaine ».

«L'importance extrême de la ville d'Al-Qods (Jérusalem, ndlr), non seulement pour les parties au conflit, mais également pour les adeptes des trois religions monothéistes, et que toute atteinte au statut juridique et historique reconnu d'Al-Qods, renferme le danger d'entraîner la question palestinienne dans les méandres des conflits religieux », rappelle le souverain dans sa lettre.

Dans ce contexte, Mohammed VI a réaffirmé son engagement ferme à continuer à œuvrer avec l'administration américaine «en vue d'adopter une position équilibrée susceptible de rétablir le climat de confiance et de relancer le processus de paix entre les parties palestinienne et israélienne».

© Sputnik . Vladimir Sergeev Le Kremlin se prononce sur la situation à la frontière de la bande de Gaza

«Nous ne ménagerons également aucun effort pour la mobilisation de la communauté internationale et de ses forces vives, pour que triomphent les droits légitimes du peuple palestinien à l'établissement de son État indépendant, avec Al-Qods-Est comme capitale, sur la base des résolutions de la légalité internationale et dans le cadre d'une solution à deux États, ce qui est à même de permettre l'instauration d'une paix juste, durable et globale dans la région du Proche-Orient et garantir à tous les peuples de la région de vivre dans la paix, la stabilité et la convivialité», a noté le roi marocain.

Le roi a également réitéré le soutien du Maroc et sa constante solidarité avec le peuple palestinien.

Des dizaines de milliers de Palestiniens de la bande de Gaza ont protesté lundi à la frontière contre l'inauguration, le même jour, à Jérusalem de l'ambassade américaine en Israël. De violents heurts ont éclaté dans la matinée et se sont poursuivis dans l'après-midi le long de la frontière avec Israël.

Selon le dernier bilan fourni par le représentant des services médicaux gazaouis, Ashraf al-Kidra, 60 Palestiniens ont été tués, et plus de 2.700 autres blessés par des soldats israéliens.