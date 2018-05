Les États-Unis imposent des sanctions à des responsables politiques du Hezbollah

Les États-Unis ont inscrit sur les listes de sanctions le conseiller et le secrétaire général adjoint du parti chiite libanais Hezbollah, ainsi que les chefs des conseils politique et juridique du parti, d'après le Département du Trésor américain.

Il s'agit plus précisément des Libanais Husayn al-Khalil, Ibrahim Amin al-Sayyid et Mohammad Yazbek que le Département du Trésor américain a liés au mouvement Hezbollah et a sanctionnés.

Un Malien, affilié à Daech*, est également visé par ces sanctions.

Le Hezbollah est un mouvement chiite libanais. Depuis ces dernières années, ses combattants luttent en Syrie aux côtés des forces gouvernementales. Le mouvement est reconnu comme terroriste en Israël, aux États-Unis et dans l' Union européenne, ainsi que par les membres du Conseil de coopération du Golfe. Des sanctions américaines sont déjà en vigueur contre le Hezbollah.

*Organisation terroriste interdite en Russie