L'aviation israélienne vise le Hamas dans la bande de Gaza

L'aviation israélienne a frappé quatre cibles du Hamas dans le nord de la bande de Gaza dans la nuit de mercredi à jeudi après des tirs de mitrailleuses qui ont touché plusieurs maisons à Sdérot, en Israël, annonce un communiqué de l'armée israélienne.

© Sputnik . Service de presse de l'armée israélienne Un char israélien attaque des positions du Hamas après des pilonnages menés depuis Gaza

Un habitant de Gaza vivant près de l'une des cibles a été légèrement blessé par les déflagrations de la frappe aérienne, ont indiqué des responsables médicaux de Gaza. À Sdérot, aucune victime n'a été signalée, seuls quelques dégâts matériels ayant été constatés, indique Reuters.

La violence le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza a beaucoup baissé mardi et mercredi, deux jours après la mort d'une soixantaine de Palestiniens tués par Tsahal. Cette diminution de la violence — 60 morts lundi, deux mardi et aucun mercredi — a été attribuée par les autorités israéliennes à une intervention de l'Égypte.

© Sputnik . Ahmed Abed Un médecin canadien atteint par un sniper israélien dans la bande de Gaza

L'armée israélienne a annoncé qu'un de ses chars avait visé mercredi deux positions du Hamas dans le sud de la bande de Gaza après des tirs contre ses militaires. Aucune victime n'a été signalée par les deux camps.

Mercredi, un responsable du Hamas à Gaza, Salah al Bardaouil, a déclaré à une chaîne de télévision palestinienne que, sur les 62 personnes tuées lundi et mardi, «50 d'entre elles étaient du Hamas». Les autorités israéliennes se sont emparées de cette information pour dire que la manifestation de lundi n'était «pas une manifestation pacifique».