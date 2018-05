L'Inde pourrait renoncer à l’achat de Rafale français en faveur de Su-30MKI russes

La plus grosse commande à l'exportation pour les Rafale du constructeur Dassault en Inde serait remise en question. Selon le magazine Military Watch, Dehli envisage la possibilité d’acheter des chasseurs russes Su-30MKI, ayant une vitesse plus élevée, ainsi qu’une manœuvrabilité moins faible.

L'Inde pourrait refuser d'acheter des chasseurs embarqués français Rafale et porter son choix sur le chasseur russe Su-30MKI, annonce le magazine Military Watch.

Selon le média, Dehli considère le chasseur russe Su-30MKI comme l'un des meilleurs, permettant à l'armée de l'air de détruire des cibles ennemies à une distance pouvant aller jusqu'à 130 kilomètres, alors que cette portée est beaucoup plus réduite chez les Rafale.

En outre, comme l'indique Military Watch, le chasseur français a une vitesse et une manœuvrabilité plus faibles, peut emporter moins de charge utile, tandis que son prix depuis l'appel d'offres a considérablement augmenté.

Military Watch indique également que l'Inde cherche à moderniser un certain nombre de chasseurs Su-30MKI et à les équiper de missiles de croisière russo-indiens BrahMos.

© AFP 2018 Anne-Christine Poujoulat Rafale pour l'Inde: Dassault espère toujours signer de nouveaux contrats

L'avion de combat polyvalent supermanoeuvrable Su-30MKI est destiné à l'exportation et a été développé initialement pour l'Inde (depuis 1999, plus de 200 aéronefs sur 272 commandés ont été livrés à la partie indienne). Il y a également eu des livraisons vers la Malaisie (18 Su-30MKM).

Le gouvernement indien a approuvé en 2016 l'achat de 36 avions de chasse Rafale fabriqués par le constructeur français Dassault. Ce contrat, aboutissement de presque un an et demi de rudes négociations entre Paris et New Delhi, représentait la plus grosse commande à l'exportation pour les Rafale du constructeur Dassault.